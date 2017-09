Nå får politiet kun én operasjonssentral i Trøndelag

Frem til nå har det vært to operasjonssentraler i Trøndelag: Én på Steinkjer og én i Trondheim. Fra den 27. september blir det kun én i Trondheim. Det er operasjonssentralen som koordinerer og leder både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet hos politiet.

«Høyere bemanning»

Sammenslåingen av operasjonssentralen er ett ledd i politireformen. Dette henger sammen med sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikt til nye Trøndelag politidistrikt.

«Den nye sentralen blir større og mer profesjonell, med høyere bemanning og kompetanse enn før. For politiet i Trøndelag markerer åpningen at politidistriktet nå har fått en større og mer robust operasjonssentral, som dekker hele distriktet. Dette innebærer også at politiet etablerer en felles rednings- og kriseledelse for distriktet og at alle relevante IKT-systemer er oppgradert og tilpasset», opplyser politiet i en pressemelding.

Stenger passekspedisjoner

Politiet skriver at operasjonssentralen i Trondheim er den åttende i rekken av nye sentraler i Norge. På åpningsdagen 27. september vil pass- og utlendingsekspedisjoner i politidistriktet være stengt.

«Dette gjør vi fordi det reduserer antallet datasystemer i bruk denne dagen. Ellers er både patruljer og politivakter i tjeneste som vanlig», heter det i politiets pressemelding.

