Lanserer ny festival

Bak nyskapningen står Ingrid Langklopp, Niels Stagegaard, Torild Langklopp og Roar Svenning. Alle fire er kjent blant annet fra Bygda 2.0.De har gått i kompaniskap med et knippe kanoner fra Trondheims kulturliv. De som representerer byen er Thomas Ryjord, Wenche S. Bendixvold-Ryjord og Joakim Weibull. Datoen for evenementet er 29. og 30. juni neste år. Billetter og overnattingsmuligheter slippes førstkommende fredag.

Kultursatsning

Satsinga inngår i ei breiere satsning på kultur i Åfjord. Rett før Sankthans satte kommunen av én million kroner for å utvikle Åfjord som reiselivsdestinasjon.

«Bygda 2.0 er etterhvert blitt en aktør på nasjonalt nivå når det gjelder steds- og bygdeutvikling. Gründerne på Stokkøya blir i stadig større grad brukt som konsulenter og rådgivere i prosjekter rundt omkring i Norge. Det vil være av stor verdi å knytte et tettere samarbeid mellom Åfjord kommune og bygda 2.0, særlig med tanke kulturformidling», skriver kultursjefen i sin redegjørelse til politikerne.

Byfolket

Thomas Ryjord er musiker med flere kjente prosjekter bak seg fra sitt 39 år lange liv. Mange kjenner han fra hans tid som sjef for Storåsfestivalen. Han har en bachelor i mediavitenskap. Joakim Weibull jobber som arrangementssjef i Olavsfestdagene og har lang fartstid innenfor restaurantbransjen og kulturbransjen. Wenche S. Bendixvold-Ryjord er utdannet merkevarekommunikatør. Hun har de siste åra jobbet som digital markedsfører i Trøndelag Reiseliv og markedsjef i Trondheim Calling. I bagasjen har hun også erfaring som kommunikasjonsrådgiver og hun har arbeidet i magasinet Natt og Dag.

Sammen med sine samarbeidspartnere fra Trondheim ønsker trioen fra Stokkøya å lage et opplegg som ikke kan oppleves andre steder i Trøndelag i dag.

Totalopplevelse

Folk fra hele Trøndelagsregionen er i målgruppa til arrangørene, men også fra resten av Skandinavia. Både hyttefolk, endagsbesøkende og båtfolk er nevnt som mulige deltakere.

De skal trakteres med skandinavisk musikk, film, litteratur, design, mat, og drikke, kystkultur, bygdeliv og innovasjon.

– Vi skal lage en helt ny versjon av festival- og arrangementsopplevelsen, sier Torild Langklopp. Det skal være føde både for gane, hode og sjel. Publikum oppfordres til å delta og utfolde seg. Her skal være plass for nye tanker, former og uttrykk. Tanken er at det skal skapes et felleskap som skal gi ringvirkninger i lokalsamfunnet også resten av året.