- Det er en nyopprettet pris som skal gå til noen som har gjort ekstra mye for eldre i Rissa kommune, opplyser leder i Rissa Eldreråd, Harald Fagervold.

Eldres dag

Prisen deles ut på Eldres dag, som altså arrangeres 28.september i Skogly samfunnshus.

- Det blir et arrangement som er åpent for alle, men programmet er nok tilpasset folk som er 50+, sier Fagervold.

Oddvar Brå kommer og skal snakke om seg selv. Sikkert også om det berømte stavbrekket i 1982.

Framtiden

- Så kommer Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS, og skal si noe om planene for bru over Trondheimsfjorden. Dette blir på en måte litt fortid og litt framtid, sier arrangøren.

Når det gjelder eldreprisen er det eldrerådet som avgjør hvem som skal få den.

- Det er en stor krystallvase med inskripsjon, opplyser Fagervold.

Arrangørene tilbyr både middag, dessert og kaffe på arrangementet og påmeldingsfristen er 22. september.