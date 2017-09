Jubileum på kommunegrensa

Sela fjellkirke ligger ved grensa mellom Verran og Åfjord. Her er en kort historikk som Geir Gravaas, prest i Verran, har skrevet om kirka:

Lang historie

Historien om kirke på Sela mellom Verran og Åfjord er lang.

Ved kgl.res. 26.10.1895 ble det tillatt å vigsle kapellet som var bygd ved Selavatnet for fjellgårdene i Malm, Verran og Åfjord. Det skulle årlig holdes 4 gudstjenester, 2 ved soknepresten i Beitstad, 1 ved soknepresten i Ytterøy og 1 ved soknepresten i Åfjord. Det ble også tillatt å innvie et jordstykke ved kapellet til gravplass. Sela kapell fikk eget tilsyn etter kgl. res. 14.5.1902. Ved kgl.res. 28.2.1913 ble gårdene Aune vestre, gnr 14, bnr 2, og Aunet, gnr 15 bnr 2 i Malm sokn overført til Solberg sokn.

Samtidig ble det bestemt at Solberg sokn heretter skulle hete Beitstad sokn.

To kirker

Siden har det stått to kirker på stedet, før den nye kirka ble og vigslet i 1997 av Nidaros Biskop Finn Wagle. Til da tid hadde Sela skolekapell fungert som både skole og kapell for dette området. Lokalt hadde mange lagt ned et stort engasjement og arbeid for å få en ny kirke på Selahaugen. Navnet på støtteforeningen fikk da også navnet «Selahaugens venner».

Godt besøkt

Sela fjellkirke ligger i Nord-Innherrad prosti i Verran. Men siden den ligger på grensa til Åfjord blir den godt besøkt også fra nabokommunen.

Det er mange som har tilknytning til området gjennom slekt og tidligere naturopplevelser i et særdeles flott område. Kirken rekrutterer fra et stort geografisk område og mange kommer til gudstjeneste kombinert med en fjelltur på vakre Sela. Kirkekaffen på Sela har også godt rykte.

Kirkerommet har plass til omtrent 120 personer og er omkranset av en liten kirkegård. Sela fjellkirke er den mest besøkte kirken i Verran kommune.

Festgudstjeneste

Søndag 17. september kl. 12.00 feires det 20-årsjubileum i kirken med festgudstjeneste. Det blir dåp og mye sang og musikk ved Steinkjer pensjonistkor, Sturla Høyem på saksofon og Frank Kristiansen på trompet.

Til jubileet framstår kirken nymalt og vakker.

LES OGSÅ: Han legger brikkene på plass