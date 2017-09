Har vurdert muligheten for hevnmotivert vold og skoleskyting

- Det er viktig at vi får fram hvilke farer vi kan stå overfor, og at vi lager en plan for hvordan vi skal opptre i slike situasjoner, sa ordfører Steinar Saghaug (H) da han la fram risiko- og sårbarhetsanalysen til behandling i kommunestyret.

53 situasjoner

Ingen ønsket ordet i saken, og den ble enstemmig vedtatt.

I alt er 53 situasjoner fra natur, store ulykker og tilsiktende hendelser vurdert. Det er alt fra skoleskytinger og brann på hurtigbåten til jordras og atomnedfall.

Fire hendelser er identifisert som store lokale trusler i rød faregrad. Det er pandemi, bortfall av strømforsyningen, mobildekningen ute av drift og PC-er og internett ute av drift.

Vedtaket

Dette er kommunestyrets vedtak: Sikkerhets- og sårbarhetsanalysen tas til etterretning og legges til grunn for videre utvikling av Leksvik kommunes overordnet beredskapsplan og enhetenes lokale analyser og planer.