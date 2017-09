TrønderEnergi mørklegger hele kommunen i tre timer

Det er påkrevet arbeid ved Hubakken transformatorstasjon i Åfjord sentrum, som leder til at den elektriske kraften blir slått av ved midnatt natt til torsdag 21. september og i tre timer utover.

Oppgraderer til 132 kV

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi sier de gjør alt hva de kan for å informere alle som vil bli berørt av denne strømutkoblingen.

LES OGSÅ: Inviterer til samling om den store vindkraftutbyggingen

– Vi har i Norge i dag tre nettnivå. Det overliggende nettet på de høyeste spenningsnivåene er det Statnett som har ansvaret for. Den nye linja på Fosen vil ha en et spenningsnivå 420 kilovolt (kV). Det er den som nå i første omgang bygges ut fra Namsos og til den nye trafostasjonen i Garabrekka i Åfjord. På neste nivå finner vi det regionale nettet, hvor TrønderEnergi har hovedansvaret i fylket. Det er på 66 – 132 kV, hvor Hubakken transformatorstasjon er ett av punktene. Fra dette nivået forsynes det lokale strømnettet på 22 kV og 11 kV, hvilket gjør at store områder nå blir berørt ved utkobling. Ei ny linje skal føres fra Garabrekka til Hubakken. Derfor må sistnevnte bygges om. Det er forberedelser for dette og en oppgradering til 132 kV ved Hubakken, som er årsaken til den store strømutkoblingen, forklarer Tore Wuttudal.

– Flere utkoblinger kommer

Dette er en av de større planlagte utkoblingene som skjer i forbindelse med kraftutbyggingen.

– Så langt har ingen strømabonnenter vært berørt av kraftutbyggingen, men det vil nå komme flere utkoblinger i tida framover. I tillegg vil nettet til tider være ustabilt i forbindelse med arbeidene. Dette gjelder i første rekke Åfjord, Roan og Osen. Med gode forberedelser mener vi at utkoblingen i Åfjord til neste uke skal gå greit. Til helga vil Hitra og Frøya blir enda mer berørt, ved at strømmen der skal kobles ut i hele ni timer.

LES OGSÅ: Deler til superlinja på plass i Osen

– Hvilke punkter er mest kritiske under ei slik utkobling – sykeheimen?

– Ja, omsorgsinstitusjoner og trygghetstelefoner er av det som er av de mest kritiske plassene. Her har vi inngått en tett dialog med Åfjord kommune rundt det som skal skje. I tillegg vil deler av lokalt næringsliv som havbruk og oppdrett i tillegg til landbruket være ekstra viktig å forberede godt, sier Tore Wuttudal.

Investerer en halv milliard

TrønderEnergi skal investere i overkant av en halv milliard kroner på trøndelagskysten framover. 300 millioner kroner av disse legges igjen på nordsiden av Trondheimsfjorden.

- Den kommende vindkraftutbygginga framskynder vårt arbeid med et mer robust og effektivt kraftnett langs kysten, legger Wuttudal til.

Strømbruddet onsdag kveld: - Det har vært driftsforstyrrelser i det overliggende nettet Det er fremdeles uklart hva som er den eksakte årsaken til det omfattende strømbruddet på Fosen onsdag kveld, men det skyldes trolig driftsforstyrrelser i det overliggende nettet, forteller kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi.

Fosens største trafostasjoner foran skjema De to store transformatorstasjonene som etableres i Fosen i forbindelse med vindkraftutbyggingen, er godt i rute og vel så det.