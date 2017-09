Hva barnet Åfjord + Roan skal hete, blir første sak på bordet

Arbeidsutvalgene består av ordførere, varaordførere, opposisjonsledere og rådmenn i de to kommunene. Samlingen ble holdt i Åfjord.

Første møte 19. oktober

– På agendaen hadde vi det å legge en slagplan for arbeidet utover høsten og å sette en dato for det første møtet i fellesnemnda, forteller roanordfører Einar Eian (H).

Det er fellesnemnda, som teller ni medlemmer fra hver av de to kommunene, som etter mandat fra kommunestyrene skal forberede en ny felles kommune. 19. oktober ble satt som dato for første møte.

– Da vil navnegruppa ha klart en del forslag til navn på den nye kommunen. Det er fellesnemnda som vil lage innstilling til navn for kommunestyrene, forklarer Eian, som synes de har kommet godt i gang med arbeidet for en fusjon av de to.

Første sak ut

Kommunestyrene får navnesaken på sitt program påfølgende uke etter at fellesnemnda har kommet med sitt.

– Navn på nykommunen blir av det første som skal avklares?

– Ja, det blir det, bekrefter Einar Eian.

