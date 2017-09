Synes du svigermor er ille? Sjekk disse mutterne

Mandag og tirsdag denne uka holdt Statens vegvesen trafikkkontroll på Fosen.

– Vi dro utover på mandag og fikk blant annet med oss ettermiddagsrushet i Rissa, og morgenrushet i Bjugn og Brekstad på tirsdag, sier Ole Hammer, inspektør i Statens vegvesen, til Fosna-Folket.

Kontrollen førte til mange reaksjoner, blant annet på det svenske vogntoget som hadde valgt en noe spesiell felg-variant.

– Disse utstikkende hjulmutterne er ikke lovlige, og vil skade en fotgjenger ved en eventuell påkjørsel. De måtte demonteres før videre kjøring.

Stikkontroll

Det var i følge Hammer ikke noen spesiell grunn til at det var Fosen-regionen som ble kontrollert.

– Vi bruker å ta noen stikkontroller noen forskjellige steder, så på disse dagene var det Fosen sin tur. Vi har jo avdelinger over hele landet. Det er ting som teknisk tilstand, førerrett og lastesikring vi sjekker.

To av de tyngre kjøretøyene som ble stoppet hadde ikke brukt fartskriveren.

– Da registrerer de ikke all kjøringa si, og det er de pålagt å gjøre. De vil bli anmeldt for de forholdene.

«Tilhenger-loven»

I tillegg kan inspektøren melde om minst én fører som tydeligvis ikke hadde lest Fosna-Folkets sak om «tilhenger-loven».

– Det var én fører som kjørte stor bil med stor tilhenger. Totalvekten var over 3,5 tonn, men han hadde ikke førerrett til dette; det vil si at han skulle hatt BE på førerkortet. Han påstod at han hadde sjekket litt og at sjefen hadde sagt det var greit, sier Hammer.

– Hvis folk er i tvil må de sjekke med oss.

Hammer sier til Fosna-Folket at det vil bli flere lignende kontroller på Fosen fremover.

