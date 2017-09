Samkjører kommunen utabygds

Johansen forklarer at en av årsakene til at det ble Brekstad, er at det var fullbooket alle steder i Åfjord.

Samlinga ble arrangert for at lederne i de to kommunene skal bli bedre kjent.

– Flere av de som var på samlinga har ikke hatt særlig med hverandre å gjøre før denne samlinga, sier Johansen. De som var med tilhører ledergruppa i de to kommunene som nå skal slås sammen.

Til stede på samlinga var Geir Are Nyeng fra PWS. Han holdt blant annet innlegg om lederskap.