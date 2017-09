EM, VM og OL-stjerne trener troppene

Byåsen har noe som heter Akademiet der de toppspillere som Ida Alstad er ute og besøker klubbene i distriktet, og jentene i Bjugn Idrettslag har vært på besøk hos Byåsen.

– Det er viktig å dra ut og hilse på, sier Ida Alstad. For den sportsinteresserte leser skulle håndballspilleren fra Byåsen være godt kjent.

Sosialt

Opplegget til jenter 14 i Bjugn er både sosialt og faglig basert. Jentene var samlet hele helga, men økta til Alstad fant sted i Bjugnhallen fredag kveld.

– Jeg husker sjøl at jeg syntes det var trivelig og artig når vi fikk besøk da jeg spilte på jenter 14, forteller Alstad. Hun forteller at det er artig å trene spillere som har kommet over et visst nivå.

– Det var ikke bare leik og moro, sier håndballtreneren.

I dag er hun en av få håndballspillere i landet som har fått høve til å leve av handballen. 32-åringen har i hele sin karriere vært knyttet til Byåsen. Klubben har som en av de få klubbene i landet klart å holde seg i toppskiktet de siste tre tiåra.

Stor interesse

Når det gjelder sjølve treninga, synes Alstad det er artig å se at det er så stor interesse og engasjement for håndballen blant jentene i denne aldersgruppa. Det er også en kultur for å lære av hverandre.

Ifølge Einar Aaland er handball en mer kollektivt basert ballsport enn for eksempel fotball. Her er det samspill og samhandling som er det viktigste, ikke individuelle prestasjoner som dem for eksempel Maradona var kjent for.

Alstad sier at i håndball er det slik at alle spillerne har en viktig rolle, sjøl om de ikke scorer så mange mål. En spiller skal være ekstremt god for å avgjøre en kamp på egen hånd.

Spillet

Handball er et sammensatt spill med mange subtile detaljer i teknikk og strategi. Alstad sier at de ikke fikk øvd på så mange i helga.

Da Alstad vokste opp var det navn som Trine Haltvik og hennes samtidig som dominerte handballen i Trøndelag og nasjonalt. Alstad spilte både handball og fotball fram til hun ble 16 år.

At Trondheim har storheter som Byåsen handball trur Alstad har vært en fordel. Samtidig har ikke trondheimsklubben hatt det samme problemet som enkelte klubber sørpå der spillere ganske kjapt kan skifte til en annen klubb i nærheten.