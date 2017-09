Nordmenn er europamestere i Facebook

Nordmenn bruker internett mer enn noen gang, og i intet annet europeisk land er en større andel av befolkningen på Facebook og sosiale medier.

Tallene viser likevel at det fortsatt er en generasjonskløft mellom ung og gammel.

Fra noen til «alle»

De siste målingene fra Statistisk Sentralbyrå viser at 96 prosent av alle nordmenn har vært på internett i løpet av de tre siste månedene.

Ifølge medienorge hadde 13 prosent av alle norske husholdninger tilgang til internett for tjue år siden (1997). I dag har 94 prosent av alle norske husholdninger bredbånd.

Målingen, som er gjort for aldersgruppen mellom 16 og 79 år, viser at så godt som alle nordmenn under 54 år bruker internett daglig. Andelen synker så gradvis med alderen. 69 prosent mellom 65 og 74 år og 43 prosent mellom 75 og 79 år surfer på nettet minst én gang om dagen.

Best i Europa

En annen måling, fra Eurostat (for 2016), viser at bare to prosent av alle nordmenn ikke har vært på internett i det hele tatt. At 98 prosent av alle nordmenn har vært online én eller annen gang, er i europatoppen, sammen med Luxembourg og Danmark.

Eurostats måling fra 2016 viser også at ingen land i Europa bruker nettbank oftere enn nordmenn. Hele 91 prosent av alle nordmenn betaler regninger med pekefinger eller mus.

Også når det kommer til å streame tv-serier og filmer via internett, scorer Norge høyest. 84 prosent av alle nordmenn har flyttet oppmerksomheten fra tradisjonell kasse-TV til dataskjerm, for å få med seg det siste av blockbustere og såpeoperaer.