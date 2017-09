Ei helg i kamferdropsets tegn

I år arrangeres Kamferdropsfestivalen for fjerde gang med frivilligsentralene i Rissa og Leksvik som drivkrefter.

En kulturfestival i vid forstand

- Det hele startet med at helsetunet i Leksvik ville ha en happening for beboerne, og så spurte de meg om frivilligsentralen kunne bidra. Dermed ble det Kamferdropsfestivalen ut av det, sier Bård Hindrum i Leksvik frivilligsentral og fortsetter: - Målet vårt er å lage noe for eldre, en kulturfestival i vid forstand. I fjor hengte Rissa seg på, og da hadde vi arrangement rundt i hele det som skal bli Indre Fosen kommune.

Geirr Lystrup

Også i år blir det ulike arrangement rundt om i Rissa og Leksvik.

- Vi er glade over at vi får visesangeren Geirr Lystrup hit. Fredag skal ha konsert med allsang på Lundeng i Leksvik, Marthabrygga i Råkvåg og på Stadsbygd eldresenter. Vi bruker han på de eldste, men vi håper bygdefolket også kommer på disse konsertene, sier Hindrum.

Fredagskvelden blir det allsang etter fjøstid i buret på Yttergrannan i Leksvik.

Busstur og fest

Toraderan blir også å høre rundt om i Indre Fosen. Lørdag går Kulturbussen fra Leksvik til Museet Kystens Arv og Reins Kloster, og samtidig går det en tilsvarende buss fra Rissa til Ner-Killingberg og Grande Landhandel.

Om kvelden spiller Killingbergs med Siri Størseth opp til dans i Skogly samfunnshus i Rissa.

LES OGSÅ: - Vi ønsker å gi et bidrag til bygda