VGS-lærer delte politisk innlegg: - Som person har jeg flere hatter

Til dager arbeider Antonsen som lærer ved Fosen videregående skole i Bjugn. Han er utdannet elektroingeniør gjennom Forsvaret, og var i helga på 40-årsjubileum sammen med kullkamerater fra befalsskolen.

Rollene

Han er ikke redd for at dette innlegget skal komme i konflikt med rollen som lærer.

– Det er ikke som lærer jeg legger ut dette, men som privatperson, sier Antonsen.

Han trur ikke en slik uttalelse som dette skulle virke støtende på elever som støtter Listhaug.

– Hvis en ikke kommer med helt ekstreme uttalelser og personangrep, så må det være greit. Som person har jeg flere hatter, og det er det viktig at ungdommene forstår, sier læreren.

Nettroll

Det har kommet en del til dels krasse kommentarer til Antonsen. En del av dem går på ham som person. Dette blir han verken skvetten eller lei seg for. Derimot er han fortvilet over hvor forutinntatte en del mennesker er. Han er blitt beskyldt for å være dum og uopplyst av noen av debattantene, men dette tar han altså med stor ro. Innlegget hans har ikke bare blitt spredd innenlands. Da det er skrevet på dialekt, er det en del som har hatt problemer med oversettelsen. Han mener bruken av dialekt er en del av vitsen.

– Det er et åndsverk, sier husmannsbarnebarnet fra Rømmen ved Lysøysund.

Innlegget

«Æ e 58 år og barnebarn av ein husmann. Æ sætt garn, lin, kveitva og teina. Æ dørke min egen poteddes, høgg min egen ved og like å værra sjølberga. Te jul sætt æ ut graut på låven og æ varsle småfolket før æ tømme ut varmvatten. På mang måta så e æ ein ur-nordmann. Ikke minst så e æ stappfull tå norsk kultur og norske tradisjona. Dæffer, Sylvia Listhaug, vil æ sei at du tar feil. Innvandrera og asylsøkera e ikke ein trussel mot norsk kultur og norske tradisjona. Tru du æ vil slutt å bøt garn eller å saum opp ein færing hvis nabon min tru på Allah? Tvert imot e Innvandrera og asylsøkera ein ressurs. Uten dæm kunna vi endt opp som ein gjæng med heimføinga. Norsk kultur e ikke ein statisk teng. Den forandre sæ heile tida. Nån kjæm hit og har med sæ nye impulsa. Nån reise ut og kjæm heim igjæn me nye ideea. Den norske kulturen ha forandra sæ my sea æ va liten. Koffer meine du at hijab e så farlig? Farmora mi ha bestandig skaut når ho va utafer døra. All kvinnfolka brukt skaut. I hvert fall når dæm sku i kjerka. Ka meine du e ferskjellen på ein hijab og eit skaut? Ikke veit æ. På landsbygda va det sånn at når det kom nån te gårds så skull ein by dæm mat. Va det seint på kveld skulle in også by dæm ei sæng fer natta. Gjæstfriheit va ein æressak. Så lite gjæstfri som du Sylvia Listhaug, så brenge du skam over oss all.»