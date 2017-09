Rekordmange valgobservatører overvåker valget

Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet til både å invitere og ta imot valgobservatører for å vurdere om valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgiving og andre prinsipper for demokratiske valg.

Til sammen 158 norske og utenlandske valgobservatører er kommet for å følge valget i en rekke forskjellige kommuner fra nord til sør.

– Det har aldri vært så mange valgobservatører til stede. Observatørene gir oss verdifulle innspill til hvordan gjennomføringen av valget kan bli bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

32 land

Observatørene kommer fra 32 forskjellige land, og flere av dem blir ledsaget av norske observasjoner som Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM) og Den norske Helsingforskomiteen.

– Det er svært viktig at internasjonale valgobservatører er her og følger valget. Et blikk utenfra hjelper oss å sørge for at den norske valgloven er i tråd med internasjonale forpliktelser og standarder, sier Sanner.

Mange av observatørene kommer fra tidligere sovjetrepublikker.

– Jeg tror ikke vi kommer over ulovlige metoder for å påvirke valgresultatet, men datasikkerhet blir et viktig tema for valgobservasjonen, sier Olga Kotsjurba fra Ukraina.

Marina Tsjufarina fra Russland er spent på å følge valget i et land som er rangert som et av verdens mest demokratiske.

– Jeg vil være spesielt oppmerksom på selve stemmegivningen og hva som gjøres for å unngå forfalskninger, sier hun.

Endringer etter kritikk

Det er fjerde gang valgobservatører overvåker det norske valget. Selv om det meste går riktig for seg, har valgobservatørenes kritikk ført til lovendringer og krav om at alle velgere må vise legitimasjon.

Etter valget for fire år siden er også fristen for å telle opp forhåndsstemmer forlenget etter at valgobservatørene bet seg merke i lang reisevei, blant annet i Finnmark.

I år har regjeringen pålagt kommunene å telle alle forhåndsstemmer manuelt, noe som sist var prosedyre på 1980-tallet, for å skjerpe sikkerheten rundt valget.