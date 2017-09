Hærverk og snus-spytting på barnehage

I løpet av helga har et utebord og ei tønne med blomster fått hard medfart på uteområdet på Fembøringen barnehage på Stadsbygd.

- Snus er verst

Gaustad sier det for det meste dreier seg om ungdomsskoleelever, og barnehagen har tidligere snakket med ungdommene.

- Det er greit at de er innom her, men ikke at de ødelegger, og så er det ikke greit at de spytter snus. Ungene kan fort plukke det opp og ta det i munnen, og det er giftig for små unger, påpeker hun.

- Snakk med ungdommmene

Gaustad antar at det nå er et nytt kull med ungdomsskoleelever som benytter barnehagens område, og ber foreldre ta en prat med sine håpefulle.

- Denne gangen var det et bord og ei potte med blomster det gikk ut over. Vi har også en stabel med planker som vi skal bruke til å bygge et bålhus som de har brukt mye energi på å flytte, opplyser hun.

