Ap-Kirsti på vei mot tinget

Kirsti Leirtrø fra Ørland er dermed for første gang inne som fast stortingsrepresentant. Hun vil ikke ta stortingsplassen på forskudd, men påpeker at mye skal til for at Ap mister ett av sine fire mandat fra Sør-Trøndelag.

- Det ser veldig solid ut, kommenterer Ap-politikeren like før klokken 22.00 mandag kveld.

- Slaget ikke tapt

For mens Arbeiderpartiet sliter på landsbasis, har partiet 32,9 prosent av stemmene når 41,3 prosent er talt opp i Sør-Trøndelag. Ap står normalt sterkt i Sør-Trøndelag og fikk også inn fire mandater ved forrige valg. Selv om Leirtrø ligger an til stortingsplass, er hun skuffet over de foreløpige resultatene på landsbasis.

- Men det blir en spennende natt. Vi er kjempeglade for at vi ser ut til å beholde fire mandater i Sør-Trøndelag.

- Er slaget tapt når det gjelder regjeringsskifte?

- Nei, det er det ikke. KrF og Venstre er akkurat over sperregrensa. Om en av dem havner under, kan det bli regjeringsskifte. Vi krysser fingrene, sier Leirtrø som følger valget fra Aps valgvake på Vestrått i Ørland.

Håper på flyruta

Leirtrø ser for seg å ukependle fra Ørland til Oslo dersom stortingsplassen holder helt inn.

- Jeg håper vi får fart på flyruta fra Ørland. Jeg skal forsøke å komme hjem mest mulig også, sier hun og påpeker at hun har familien i Ørland.

Leirtrø er i dag gruppeleder for Ap på fylkestinget. Det blir det slutt på dersom det blir fast stortingsplass.