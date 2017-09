- Felles fortid og felles fremtid

- Ørland og Bjugn har en felles fortid og en felles fremtid. Vi får en innledning som utforsker vår felles fortid, så konstitueres Fellesnemnda formelt før politikerne møter ungdommen på Mulighetenes messe. Det gir et klart bilde av vår felles fremtid, sier Bjugn-rådmann Emil Raaen.

Før helgen ble kommunestyrene i Ørland og Bjugn kalt inn av sine ordførere til fellesnemndas første møte 15. oktober i Bjugn kulturhus.

Konstituering

Møtet begynner med en gjennomgang av Bjugn og Ørlands felles historie ved Daniel Johansen før fellesnemnda skal konstitueres.

Fellesnemnda skal så velge leder og nestleder, før den setter sammen et arbeidsutvalg som skal forberede saker politisk i en mindre gruppe før fellesnemndas 42 medlemmer tar en endelig avgjørelse.

Fremtid

Etter gjennomgangen med de to kommunenes felles fortid, vil politikerne føles kommunenes felles fremtiden på kroppen når de møter ungdom og næringsliv på arbeidslivsmessa Mulighetenes Messe i Fosenhallen.

- Fokuset for møtet og prosessen videre er de oppgavene vi skal løse i fellesskap. Det er mye som skal på plass for en ny kommune, sier Raaen.

Diskusjon

Etter møtet med ungdom og næringsliv skal fellesnemnda begynne sine diskusjoner om veien videre. Det er satt av to timer der politikerne skal diskutere hva som inngår i mandatet til fellesnemnda, kriteriene for at arbeidet videre lykkes, en møteplan, budsjett og en prosjektplan for kommunesammenslåingen.

I tillegg skal en plan for kommunikasjon med kommunalt ansatte i de to kommunene og innbyggere i den nye kommunen diskuteres, og eventuelt andre saker.

- Jeg tror fellesnemnda vil overlevere mange av sakene til arbeidsutvalget. Så vil arbeidsutvalget gjøre et arbeid før de kommer med en tilrådning tilbake til fremtidige møter i fellesnemnda, sier Bjugn-rådmann Emil Raaen.