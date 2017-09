Poengglipp i siste minutt

Ørlands herrer hadde besøk av Nidelv på kunstgrasbanen Gryta lørdag. Ørlands herrelag fikk en god start, og et stykke ut i første omgang kom de til sin første scoring. Den første halvparten av omgangen var definitivt Ørlands beste periode, og de øvde stadig press på gjestene.

Slakket

Den andre omgangen ble utkjempet mellom to mer jevnbyrdige lag. Det slo ut i mer fruktesløs tanning mellom lagene, uten at noen av dem greide å få overtaket. For Ørlands del betydde det at de først lot gjestene slippe lettere unna, og etter hvert at de lot dem få overtaket.

Etter ei stund kom gjestene til scoring, men Ørland ga aldri opp. Minutter før avblåsning reddet Nidelvs keeper en suser fra Ørland. Ørland fikk aldri en så god sjanse igjen. Nidelv greide imidlertid å ta vare på sin siste sjanse, og dermed kunne de spasere heim med 1 – 2 og tre poeng i bagasjen.