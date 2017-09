Foreslår rivning i stedet for rehabilitering

Etter at det nå er utarbeidet en miljøsaneringsrapport for alle byggene på skolen indikerer rapporten at eksisternede bygg fra 1996 er i ganske dårlig forfatning.

Dette kjente ikke kommunestyrepolitikerne i Rissa til da vedtaket om rehabilitering ble gjort i oktober fjor. Da ble det gjort vedtak om at skolebyggene fra 1954 og 1965 skulle rives, og resterende rehabiliteres.

Slik blir nye Mælan skole

Billigere å rive

Det anbefales nå at bygget fra 1996 rives på grunn av at kostnaden og ulempene ved rehabilitering kan bli dyrere enn rivning.

- Vi ønsker å endre forutsetningene for anbudsgrunnlaget på grunn av det vi nå har fått vite, opplyser assisterende rådmann, Hilde Anhanger Karlsen.

Avgjøres torsdag

Saken kommer opp i kommunestyret i Rissa torsdag, og det er snakk om å endre innenfor anslått budsjett.

Det er tidligere satt av 100 millioner kroner i økonomi- og handlingsplan for 2019 og 50 millioner kroner for 2020 til rehabilitering av Stadsbygd skole.

LES OGSÅ: