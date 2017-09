Barnehagen som ligger ved Lerberen i Ørland kommune ble bygget i 2007 med plass for 200 barn fordelt på åtte baser. I dag har barnehagen 131 barn, og det var mange små (og store) som gledet seg over feiringen fredag.

Underholdning og sang

Ute på plattingen hadde de ivrige små samlet seg og satt fint og fulgte nysgjerrig med trommegruppa Sons of Percussion fra Ørland kulturskole innledet jubileumsfesten med taktfaste slag.

Deretter spurte barnehagebestyrer Hege Hunshamar om det var noen som visste hvorfor alle var samlet til feiring, og til det hadde ungene et klinkende klart svar: «Barnehagen har bursdag!»

Varaordfører Finn Olav Odde (Sp) hadde også en hyggelig bursdagsgave som ble overlevert til barnehagen fra Ørland kommune.

- Vi fikk høre at dere trengte skikkelige bøker, så jeg måtte innom bokhandelen en tur, for å høre hva det koster for ei bok. Det var litt dyrt for ei bok, men vi tenkte at vi måtte i alle fall ha to, sier Odde.

- Neida, vet dere hva? Dere får 10 000 kroner til nye bøker, sier han, og får stormende applaus fra både store og små, som tydelig satte pris på bursdagsgaven.

Hoppeslott og potetløp

Bursdagssangen hører selvsagt med når det er bursdagsfeiring, og ble sunget ute i solskinnet før det var klart for å gå pent inn i storstua og forsyne seg med flere sorter bakverk og saft. Ute ble det etter hvert ansiktsmaling og leiker, i tillegg til et digert hoppeslott som det fort dannet seg kø foran.

Både varaordføreren og kommunalsjef for oppvekst, Odd-Erik Røstad, ble populære blant de små, og fikk testet sine ferdigheter blant annet på humpedisse og i potetløp sammen med noen av barna.

Øverst i saken kan du bla deg gjennom et lite bildegalleri fra feiringen!