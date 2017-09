Politiet ga opp mulig promillesak

Lovens lange arm rykket ut, og forsøkte å spore opp den angivelige promillekjøreren om natta.

- Vi holdt på lenge, sier etterforskningsleder Roy Inge Aas ved Fosen lensmannsdistrikt.

Fikk ikke svar

Også denne uka har politiet forsøkt å få tak i den mistenkte promillekjøreren.

- Vedkommende har ikke svart på våre henvendelser. Vi gjør nå ikke mer med saken, sier Aas.

Vanskelig bevismessig

Det er den vanskelige bevissituasjonen som gjør at politiet dropper saken. Aas påpeker at politiet er avhengig av å få tak i den mistenkte promillekjøreren før det har gått alt for lang tid, dette blant annet for å få tatt promilletest.

- Om ikke, er vi avhengige av vitner som stiller opp, men også da er det svært vanskelig bevismessig, forklarer Aas.