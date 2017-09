Nystartet fosenbedrift med millionkontrakt

Nyetablerte Clean Marine Switchboards (CMSw) skal levere styringssystemene til hybridelektriske ferger. De første fergene skal gå over elva Themsen i London Bedriften har etablert seg på Brekstad.

Lokal teknologi

Her vil de befinne seg i gangavstand til fergene Brekstad - Valset som også skal utstyres med deres løsninger.

– Vi representerer nye helt nytt i næringslivet på Ørlandet, sier Langstrand og sikter til de to store bedriftene Mascot Høie og Grøntvedt Pelagic. De produserer henholdsvis sengetøy og sild i lake. Langstrand sier de vil utvikle næringslivet videre med innovasjon og ny teknologi.

– All ære til de som driver næringsvirksomhet på Ørlandet fra før, men vi ønsker å drive teknologisk nyvinning, sier gründeren.

Ingeniør

Langstrand sier de har reist land og strand for å få tak i disse kontraktene, og når de har vunnet dem, er gleden stor.

– Dette er veldig stort for oss, sier ørlendingen. De startet selskapet i mars, og allerede nå har de kontrakter for 20 millioner kroner. I dag er de ni stykker i bedriften. Snart skal de hyre inn sju lærlinger, og innen et par år mener han de vil muligheter til å vokse ytterligere.

Praktisk bakgrunn

Langstrand har sjøl bakgrunn som tavlemontør, har sia tatt teknisk fagskole og har bygd på med ingeniørutdanning. Inntil han startet for seg sjøl arbeidet han i et firma, men fikk lyst på nye utfordringer. Da han fikk tak i en partner og investor, mente han han tida var inne til å satse på noe nytt.

– Vi er en gjeng som satser, forklarer han entusiastisk.

CMSw skal levere et styringssystem som fungerer som en hjerne i det elektriske systemet i ferjene som fra 2019 skal trafikkere to fergeforbindelser i Norge. Over hele landet skal stadig flere samband bli elektriske. I alt står 53 samband langs Norskekysten for tur.

– Ordet revolusjon er blitt nevnt, men vi kaller det evolusjon, sier Langstrand.

Han forteller at sjøl om de leverer system fra Norge, er de billigere enn det du får fra eksempelvis Polen. Likevel tjener de penger.

– Det er fordi vi leverer smartere, sier teknologigründeren.