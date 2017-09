Departementet ønsker ikke møte eller befaring

- Departementet peker på at innsigelsessaken er begrenset, og er knyttet til reguleringsbestemmelsene. Departementet antar at saken derfor kan behandles uten befaring og møte, og vi ber om synspunkter på en slik behandling så raskt som mulig, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i et likelydende brev til Ørland kommune, Fylkesmannen og Forsvarsbygg.

KMD skal ta stilling til Forsvarsbygg sin innsigelse på Ørland kommunes arealplan for kommunen. Forsvarsbygg er uenige i Ørland kommunes regulering som gir rett til et våningshus på hvert gårdsbruk også i støy sonen. De har også innsigelse på punktet i reguleringen som sier noe om omfang på hvor mange bygninger som gis regionalt vern.

Har blitt enige

I løpet av to meklingsmøter, senest 2. mai i år, har Forsvarsbygg og kommunen blitt enige i to av de originalt fire innsigelsene Forsvarsbygg har hatt til kommuneplanen.

De uenighetene er ryddet av banen, slik at KMD kun skal avgjøre om det skal være en rett til at det står igjen en boligenhet på hvert gårdstun i rød støysone. Det andre punktet gjelder omfanget av regionalt verneverdige bygg i støysonene.

Forslaget

I selve forhandlingene foreslo fylkesmann Brit Skjelbred som meklingsmann at «Alle gårdsbruk skal ha rett til en boenhet på gårdstun» tas ut av reguleringsplanen, samtidig som bestemmelsen om regional fredning tass ut til Ørland kommune har ferdigstilt den planlagte kulturminneplanen for hele kommunen og tar en ny vurdering med Forsvarsbygg når en oversikt over mulig verneverdige bygg i hele kommunen foreligger.

Fylkesmannen gir i brevet sin tilrådning til KMD på hvordan man kan løse uenigheten om fremtiden i støysonen på de to punktene departementet skal avgjøre.

Der skriver Fylkesmannen at de har forståelse for kommunens ønske om at alle gårdsbruk skal ha rett til en boenhet på gårdstun. De understreker at KMDs vedtak vedrørende reguleringsplanen for Ørland flystasjon, der departementet avgjorde den reguleringen må legges til grunn.

Samtidig tilrår Fylkesmannen at listen over bevaringsverdige bygg flyttes over i et vedlegg, og at listen må revideres når kulturminneplanen er ferdig.

Det kan ta flere måneder før KMD gir sin endelige avgjørelse.

