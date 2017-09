Tar med seg sauene til Austrått

Helga 6. - 8. oktober går årets NM i saueklipping av stabelen på Austrått. Til det trengs det mange lam. De fleste har gått på Leksvik-skogen i sommer før de tar turen til Ørlandet hvor de i løpet av noen sekunder skal bli kvitt fellen.

Tre konkurransegreiner

- Jeg skal levere 250 sauer og 50 lam. Totalt skal 400 lam fraktes fra Leksvik og ut til Ørlandet i forbindelse med NM. Alt i alt blir det behov for om lag 800 lam, sier sauebonde Kristoffer Moan i Leksvik.

Men det er ikke bare en norgesmester i saueklipping som skal kåres denne helga på Austrått.

- Det skal også arrangeres NM i bruk av gjeterhund og NM i ullhåndtering. Jeg tror det er første gang disse tre NM-greinene blir arrangert samtidig. Det blir et kjempearrangement. Jeg synes det er artig å få være med på dette. Jeg stiller med alt som trengs av voksne sauer til gjeterhundmesterskapet, sier sauebonden i Leksvik.

Har kontroll

Willy Lerstad, som også er leksværing, er ansvarlig for at det blir nok sau og lam til arrangementet på Austrått.

- Vi i Leksvik gikk tidlig inn i prosessen rundt NM og garanterte for et visst antall dyr. Hadde vi ikke gjort det er det ikke sikkert vi kunne ha tatt på oss et slikt arrangement på Fosen. De dyrene Leksvik ikke stiller med henter vi fra andre kommuner på Fosen. Vi har kontroll på logistikken, sier Lerstad.

Etter at lammene har gjort sin tjeneste i NM går vegen videre til slakteriet, og etter hvert til fårikålgrytene i de tusen hjem.

90 ekvipasjer

Stig-Runar Størdal er NM-sjef og han regner med at det blir om lag 50 deltakere i saueklipping- og ullhåndteringskonkurransene hvor det er fri påmelding.

- Til NM i gjeterhund er det påmeldt 90 ekvipasjer. Der er det ikke fri påmelding. De har kvalifisert seg fylkesvis, sier NM-sjefen.

Publikum

Når det gjelder publikumsoppmøte synes Størdal det er vanskelig å anslå forventet besøkstall.

- Det vi vet er at det kommer busslaster fra Rogaland, Selbu og Surnadal. Det er folk som har stor interesse for sau. Den andre publikumsgruppen er de lokale besøkende som kanskje kommer fordi de er nysgjerrige på det som skjer. Kanskje blir det et tusentalls publikummere. Det avhenger mye av været også, sier Størdal.

LES OGSÅ: Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen