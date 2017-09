Mindreårige kjørte bil: - Ikke et stort problem

Politiet fikk melding og rykket ut.

- De var godt under den lovlige alderen for bilkjøring, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Erlend Kvakland til Trønder-Avisa etter hendelsen.

- Veldig sjeldent

Kjøringen fant sted rundt skoleslutt. Ungdommene hadde imidlertid parkert bilen, da politiet dukket opp. Politiet tok en prat med ungdommene, foreldrene og skolen. Lensmann Gunnar Solli kan ikke huske lignende episoder i Leksvik de siste årene.

- Dette er veldig sjeldent.

- Setter politiet inn noen ekstra oppfølgingstiltak i forhold til ungdom og trafikk?

- Nei. Dersom det hadde vært grunn til å tro at det var et større omfang, hadde vi nok gjort det, svarer lensmann Solli som sier at dette ikke virker å være et stort problem.

Trimming av mopeder

Lensmannen har ingen indikasjoner på at det er noen særskilte utfordringer knyttet til ungdom og kjøreadferd i Leksvik. Det er heller ikke mange som blir tatt for trimming av moped.

- Det siste jeg husker var en person som ble stanset i sentrum i fjor med trimmet moped.

- Hvilken reaksjon kan en 16-åring vente seg om han kjører trimmet moped?

- Vedkommende blir ilagt et forenklet forelegg. Dette må også foreldrene skrive under på. Så blir kjøretøyet avskiltet. Det må fremvises for trafikkstasjon og godkjennes før det kan benyttes igjen, forklarer Solli.

