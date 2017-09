Fosna-Folket skrev tidligere om behovet for vertsfamilier i Sør-Trøndelag, og at tallet på vertsfamilier ikke har vært så lavt siden 2006. Fremdeles er det elever som har behov for en vertsfamilie.

Fortsatt på leting

- Vi endte opp med 6 familier, i motsetning til i fjor hvor vi hadde 13. Av de 128 elevene som landet 18. august, er det 12 som befinner seg i midlertidige vertsfamilier. Vi er derfor fortsatt på leting etter familier som har plass og hjerte rom til å åpne hjemmet sitt for en elev, sier Silje Rødal i AFS Norge internasjonal utveksling.

Ungdommene skal bli kjent med norsk kultur fra innsiden ved å være elever på videregående skole og bo i norske vertsfamilier. De er 16-18 år gamle, og har tatt det utradisjonelle og modige valget å søke seg som utvekslingselever i Norge. I året som kommer skal de bo i norske vertsfamilier og gå på videregående skole i sine nærområder, forklarer Rødal.

- Noen av utvekslingselevene som kom er plassert i midlertidige velkomstfamilier, og AFS er fortsatt interessert i å komme i kontakt med hyggelige familier som kan tenke seg å huse en av disse, sier hun.

- Åpen dør og ekstra seng

Kanskje kan en familie på Fosen bli med på å skape minner for livet, både for seg selv og en utvekslingselev?

- Vi trenger familier overalt! Elevene som kommer hit ønsker å oppleve ekte norsk hverdag og ofte ser vi at de som trives aller best bor i områder utenfor storbyene. Eleven vil oppleve norsk kultur, norsk natur og lokale samfunn som de kan føle seg som en del av og det er ekstra spennende når det er i områder man ikke kjenner til fra før. Vi har jo som nevnt 12 elever i midlertidige familier, én av de er i Trøndelag allerede, så vi håper at noen vil åpne hjemmet sitt og ta imot en elev for åtte måneder.

Det er altså behov også på Fosen, og man trenger egentlig ikke så mye mer enn en ledig seng og hjerterom.

- Man trenger slett ikke være perfekt for å være vertsfamilie. Det viktigste vi ser etter er en åpen dør, en ekstra seng og motivasjon til å inkludere en ung utvekslingselev som familiemedlem for et år. Man er med på å skape et minne for livet, og hverdagen blir litt mer spennende enn den ellers hadde vært. Så om det er noen som sitter inne med en liten tanke på at de kanskje har plass og mulighet, så ta kontakt med oss, sier Rødal.