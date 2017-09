Han legger brikkene på plass

Helge Nilsen er kjent for mange fosninger som en engasjert og tydelig kirkeverge i Åfjord gjennom ni år. Etter at han overlot denne posten til Brit Helen Hoås, har han arbeidet med digitalisering i Den Norske Kirke. Nå er han på markedet med et nytt konsept som konsulent for næringslivet.

Tjenestene han leverer er kvalitetssystemer, HMS-rutiner ymse datatjenester.

Enkelhet

Nilsen forteller at han har sett ymse når det gjelder HMS i bedriftene.

– Det handler om å jobbe inn enkle HMS-rutiner som tilfredsstiller internkontrollen, sier Nilsen.

Hans firma kan bistå med å lage enkle HMS-handbøker med tegninger, de bistår med risikoanalyser og ikke minst sertifisering som miljøfyrtårn. Av 5000 bedrifter nasjonalt, er sju bedrifter i Åfjord sertifisert.

– Det er mye som er bra i bedriftene, men de trenger ofte å hjelpes til å komme på plass, sier Nilsen.