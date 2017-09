Fant stjålet bil etter etterlysning

- Observasjon av bilen meldes politiet 02800, skriver politiet i en twittermelding torsdag klokka 13.

Politiet ba torsdag klokka 13 publikum om å melde fra dersom de hadde sett en sort Golf med bilskilter XR 52121 som skulle være stjålet fra Malm.

Like før klokka 14.30 melder politiet at de har funnet bilen og pågrepet to personer.

Malm

Politiet skrev ikke noe om hvilken retning bilen kan ha tatt fra Malm. Klokka 14.20 melder politiet at bilen er funnet i Follafoss, som ligger mellom Malm og på vei mot Verrabotn.

- To personer er pågrepet i Follafoss. De to pågrepen er en mann og en kvinne i 30-årene fra Steinkjer, skriver politiet.