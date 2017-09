Skal reparere kirketårn for 650.000

Tidens tann tærer, så man må følge med. Vi har gode medarbeidere som følger med. Det er kjempeviktig å ta vare på middelalderkirken vår, sier kirkeverge Karen Lervik Stai.

Kommunestyret i Ørland kommune har bevilget 640.000 kroner til å rette opp lekkasjer i kirketårnet ved Ørland kirke.

Etter planen vil stillasene komme på plass så arbeidet blir ferdig før vinteren.

Skade orgelet

Kommuneadministrasjonen informerte politikerne om at det har vært mindre lekkasjer i kirketårnet i lengre tid. Nylig har lekkasjene blitt verre, og det har vært uttrykt bekymring for at lekkasjene kan medføre skader på orgelpipene dersom de ikke utbedres.

- Vi er glade for at kommunen er positiv til å få orden på kirken før vinteren. De vet at kostnadene ved vedlikehold blir høyere dersom man venter. Det er ikke så mange som har middelalderkirker. Ørland kirke er bokstavelig talt en steingammel kirke og den er det viktig å ta vare på for fremtiden, sier Lervik Stai.

Vedlikeholdsplan

Politikerne ba også administrasjonen om å utarbeide en vedlikeholdsplan for Ørland kirke. Kommunalsjef for plan, drift og landbruk i Ørland kommune, Arnfinn Brasø forteller at alle kommunale bygg unntatt Ørland kirke og Storfosna kirke har hatt egne vedlikeholdsplaner.

- Vi har ikke vært gode nok på å ha planer for de to kirkebyggene. De planene legger vi frem som del av budsjettbehandlingen i høst, sier kommunalsjefen.

- Vi opplever kommunen som en god samarbeidspartner i arbeidet med kirkebyggene. Det var som musikk i mine ører når politikerne tok initiativ til en egen plan for å styrke samarbeidet ytterligere, sier Lervik Stai.

Spesielt

Kirkevergen sier det er viktig med gode rammer og planer når man skal gjennomføre arbeid på et kirkebygg.

- Det er spesielt med kirke og vedlikehold. Man må ta hensyn til kirkelige handlinger, og må rett og slett stoppe arbeidet for eksempel dersom det skal være en begravelse, sier Lervik Stai.

Hun forteller at man nå innhenter tilbud fra flere entreprenører etter at pengene fra kommunen er bevilget før arbeidet etter planen blir synlig med stilas rundt kirketårnet i løpet av høsten.