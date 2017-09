OPS-planer kostet kommunen dyrt

Det ble imidlertid skrinlagt fordi det ble for dyrt.

På grunn av at utbyggingen skulle være et OPS-prosjekt var det ikke lagt inn i investeringsbudsjettet for 2017.

I mars vedtok politikerne i Rissa å gå bort fra OPS.

Kostnadene som vil påløpe i år må dekkes av låneopptak. Prosjekteringen med gjennomføring av anbudskonkurranse og etterfølgende samkjøringsfase er estimert til fire millioner kroner i 2017 og 2018, fram til byggestart våren 2018, skriver saksbehandler Ørjan Dahl i Rissa kommune.

Det er et mål å beslutte hvem som får oppdraget med å bygge Stadsbygd omsorgssenter innen nyttår i år.