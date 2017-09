Flere tusen berørt av strømbrudd

Det var like før klokken 22.15 at strømmen gikk.

Åfjord, Rissa og Leksvik

TrønderEnergi opplyste at 2779 av deres kunder var berørt. De fleste av disse bor i Åfjord. Hele Åfjord kommune fra Linesøya i vest til Sør- og Norddalen i øst var rammet.

I tillegg var Rissa kraftlags kunder i hele Rissa berørt. Også i Vanvik og Leksvik var det mørkt. Klokken 23.15 får Fosna-Folket opplyst at det fremdeles er mørkt i Leksvik.

Strømmen skal også ha væt borte en kortere periode i Bjugn, men alt kom raskt på stell igjen der.

I 23.00-tiden kom strømmen tilbake flere steder i Rissa.

Like over 23.00 opplyste flere åfjordinger at strømmen også var tilbake der.

- Umulig å si

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i TrønderEnergi sa til Fosna-Folket like før klokken 23.00 at de jobbet på spreng for å løse problemet.

- Vi vet ikke årsaken til hele strømbruddet ennå. Det vi vet er at en 66 kilovolts linje har falt ut ved Stoum i Skaugdalen. Vi har sendt ut folk for å se på det. Samtidig ser vi på muligheten for finne alternativ forsyning.

- Når kan folk få strømmen tilbake?

- Det er umulig å si, men av erfaring så vil de fleste få strømmen tilbake om vi finner alternativ forsyning, sa Wuttudal i TrønderEnergi.

Mørkt i Åfjord

Fosna-Folket fikk en rekke henvendelser om saken etter strømbruddet onsdag kveld.

"Strømbrudd i Norddalen i Åfjord også", opplyste varaordfører Jon Husdal i Åfjord.

Fosna-Folket ble videre oppringt av en annen innbygger i Åfjord.

- Jeg ser hele bygda her ifra. Det er svart. Strømmen er borte på Prix'n i sentrum også, fortalte vedkommende.

Hvor mange husstander på Fosen som i perioder var uten strøm onsdag kveld, er fortsatt uklart.