- Vi utfordrer de andre Fosen-kommunene til å matche vårt bidrag. Vi oppfordrer også så mange som mulig til å stille opp som bøssebærere i årets TV-aksjon, sier ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune.

TV-aksjonen 2017 går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn i konfliktområdene i Syria, Colombia, Sør-Sudan, Mali og Pakistan.

Et enstemmig kommunestyre i Ørland vedtok torsdag å øke sitt bidrag til TV-aksjonen fra 10.000 til 50.000 kroner fordi de synes årets sak er så viktig.

Nødhjelp

Gunnhild Gravaas er fylkesaksjonsleder i Nord- og Sør-Trøndelag for årets TV-aksjon, som går av stabelen den 22. oktober.

- En av årsakene til at UNICEF er årets mottaker av årets TV-aksjon er at utdanningssektoren er en av de mest underfinansierte sektorene i mange land. Målet er utdanning til 470 000 barn, sier hun.

Mali er et av de fem landene som er i fokus i årets aksjon. Landet har en befolkning på 11 millioner, og en gjennomsnittsalder på 16 år.

- Mali er ikke i ferd med å miste en generasjon, de er i ferd med å miste hele utviklingen sin. Utdanning er en form for nødhjelp, sier Gravaas.

- Ta barn på alvor

Siden årets TV-aksjon i stor grad handler om barn og hvordan barn har det andre steder i verden, er et av målene for årets aksjon å få med skoler til å delta.

- Årets TV-aksjon er like mye en holdnings- og informasjonskampanje som en innsamlingsaksjon. Det handler om å ta barn på alvor og fortelle hvordan barn i andre land har det, sier Gravaas.

Hun understreker at det bare er 70 år siden Norges skoler ble bygget opp etter krig på norsk jord.

- Det er mange hensyn å ta i utdanning for barn som har levd i krigssoner. Vi legger opp til et konfliktsensitivt pensum der vi ikke skaper helter og skurker. I Colombia, som har 50 år med borgerkrig bak seg, er tillit et problem. Det er viktig å ha psykososial læring i fokus, og at barn for en anledning til å lære hvordan man kommuniserer, sier Gravaas.

Tøft

Gravaas sier det er tøft at Ørland utfordrer sine nærmeste naboer til å bidra ekstra i årets aksjon fordi de mener saken er så viktig.

- Det er fint at de gir utfordringen videre og ønsker å stå frem som et godt eksempel. Kommunene gjør mye av jobben før 22. oktober når bøssebærerne tar over. Vi trenger 100.000 bøssebærere på landsbasis. Det er et enormt ansvar der vi prøver å få alle i landet til å få besøk i løpet av to timer, sier hun.

- Jeg vet kommunene er flinke til å ta vare på bøssebærerne som går en time eller to. I oktober kan det være litt kaldt i Trøndelag, og enkelte kommuner har stilt opp med lapskaus for å takke for den frivillige innsatsen, sier fylkesaksjonslederen med ansvar for 47-trønderkommuner, alle utenom Trondheim.

- Det skal være gøy og en fin opplevelse å være bøssebærer, sier Gunnhild Gravaas.