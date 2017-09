Planutvalget trosset administrasjonen

Saken var fredag oppe til andre gangs behandling. I ei tidligere innstilling fra rådmannen ble det anbefalt å si nei til deler av tiltaket. Der ble det faste planutvalget tilrådet å gi dispensasjon etter Plan- og bygningslovens fra kommuneplanen (LNF-område) og lovens § 1-8 (100-m-regelen). Det var satt opp to alternativer som politikerne kunne stemme over.

Tiltaket

Det ble søkt om tillatelse til oppføring av en mindre gapahuk, samt flytekai for inntil 20 båtplasser. I tillegg vil utbyggeren kunne sette opp et lagerbygg på 68 kvadratmeter.

Det ble foreslått at bygninger kan settes opp hvis to forutsetninger er på plass. For det første må det innsendes tegninger av gapahuk til godkjenning. Dernest vil en at nøyaktig plassering av bygninger skal gjøres i samråd med Plan- og byggesaksavdelingen.

Dispensasjonen begrunnes med at området blir holdt mer ryddig, vatnet er i praksis regulert og ei flytekai vil gjøre tilgangen til vatnet enklere, tiltaket ligger inntil regulert hyttefelt samt at mengden båter og trafikk på vatnet ikke vil øke vesentlig.

Alternativer

Administrasjonen har kommet med flere innvendinger til tiltaket som ble brukt som grunnlag for et eventuelt avslag. Dette eventuelle avslaget var det andre alternativet politikerne kunne bestemme seg for. I dette forslaget til vedtak het det at det anses og usikkert om en flytekai vil medføre at området blir ryddet for båter utenom sesongen, og om kaia vil tåle å ligge ute vinterstid.

«Slike konstruksjoner i ferskvann kan være sårbare for isgang, og det kan skje at anlegget eller deler av dette vil kunne havarere, og dermed skape forurensninger i området.»

Her har søker anført at isen ikke pleier å komme i drift under smeltinga.

– Jeg har hatt båtutlegg her i mange år, og det har aldri vært noe problem, sa Arvid Staven. Han var med på befaring på vegne av grunneierne.

Naust

I det alternative forslaget ble det anbefalt at en i stedet lagrer båter og utstyr i flere mindre naust med for eksempel to til tre brukere på hvert av disse. Naustene ville i så fall blitt vurdert opp imot bygginga av omsøkte felles lagerbygg.

Etter befaring på stedet og påfølgende behandling, landet planutvalget enstemmig på at alternativ 1 ble valgt. Søker får altså legge ut flytebrygge. Det var ordfører Vibeke Stjern (Ap) som i møtet foreslo dette alternativet.