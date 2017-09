Arbeidsgivere har ikke rett til å lese ansattes eposter

Dommen gjelder en sak der en rumensk mann ble sparket fra jobben på grunn av chatting og beskjeder sent i arbeidstiden. Den omgjør et vedtak fra januar i fjor der domstolen stemte stikk motsatt.

Den 38 år gamle Mihai Barbulescu ble sparket i 2006 etter å ha brukte meldingstjenesten Yahoo til å snakke med sin forlovende og sin bror. Barbulescu mente at hans privatliv var blitt krenket ved at arbeidsgiveren gikk inn og leste meldinger som inneholdt opplysninger om hans helse og sexliv.

Den prinsipielt viktige saken ble først behandlet i domstolens førstekammer, mens ankesaken gikk for storkammeret, Den europeiske menneskerettighetsdomstolens høyeste instans. Her stemte 11 medlemmer for at det hadde funnet sted en krenkelse, mens seks stemte imot.

Barbulescu var i perioden 2004–2007 ansatt som ingeniør med ansvar for salg i et privat firma i Romania. Etter ønske fra sjefen opprettet han en Yahoo-konto for å kommunisere med sine kunder. Etter tre år fikk han avskjed med den begrunnelse at han hadde misbrukt kontoen til å sende beskjeder til sin familie.

Den første dommen mente at det sjefen hadde gjort ikke kunne ses på som krenkelse av privatlivet, da sjefen hadde sagt klart fra at kontoen ikke kunne brukes til private formål.

Ankesaken snudde vedtaket til seier for den avskjedigede ingeniør.

