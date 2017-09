Bil stjålet på Buran – funnet på Fosen

- Det var en patrulje som kom over den i Rørvika i helga. Den sto da parkert der, forteller lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt.

To uker siden

Fosna-Folket fikk først opplyst at bilen var stjålet i Bergen. Dette er ikke riktig. Bilens eier forteller at han selv riktignok er bergenser og at bilen ble kjøpt og registrert i Bergen.

«Men jeg studerer i Trondheim og bilen ble stjålet på Buran for to uker siden», opplyser han til Fosna-Folket.

Bergingsbil

Politiet har nå kontaktet bilens eier og fortalt om funnet.

- Bilen ble hentet med bergingsbil, opplyser lensmann Halvorsen til.