- En flott og spesiell fugl

- Denne er vel ikke albino, i og med at den ikke har røde øyne, sier Dahlby.

Førsteamansuensis ved NTNU vitenskapsmuseet, Per Gustav Thingstad, bekrefter at det ikke er en albino, men at det er snakk om ei leucistisk linerle.

Brist på fargepigment

- Det er riktig det som påpekes, at denne hvite linerla ikke er albino i og med at den ikke har røde øyne. Det er nok derfor et leucistisk individ. Dette skyldes brist på fargepigment (her i fjærdrakten), men som påpekt i Wikipedia så produserer et leucistisk dyr melanin, og vi ser en forstyrrelse i prosessen som lagrer pigmentet i skinn, pels eller fjær, sier Thingstad.

Til forskjell fra albinistiske dyr, så har de fleste leucistiske dyr ikke røde eller blå øyne, som et albinistisk dyr alltid har. Leucisme påvirker heller ikke dyrets syn, og det blir ikke overfølsomt for lys, som er en av effektene ved albinisme.

Leucisme kan også være partiell og lokalt, noe som kan gjøre at et ellers normalfarget dyr får uregelmessige streker av hvitt. En leucistisk fugl kan for eksempel ha fargeløst eller normalfarget nebb og ben.

- Ikke helt uvanlig fenomen

- Som du skjønner er ikke dette et helt uvanlig fenomen ute i naturen; og kanskje mest kjent er hvite elger som nå og da observeres. Uten at jeg har noen statistikk for hånden er det nok mer vanlig å finne dyr, inklusive fugler, som har leuctisme enn albinisme ute i naturen, for eksempel hvite elger med normal øyenfarge, sier Thingstad.

Leucisme forekommer av og til hos fugler, men det er likevel mer sjeldent at fuglene er helt hvite, sier naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Martin Eggen.

- Det er litt vanskelig å si hva som skjer med disse fuglene. Vanligst er det at deler av fjærdrakten mangler helt eller delvis fargepigmenter, mens det er mer sjeldent at fugler er helt hvite, sier Eggen.

Det er naturlig å anta at de har høyere dødelighet enn andre fugler, forklarer han.

- Morsomme utfall

- Den hvite fjærdrakta lyser opp, og fuglen er derfor ekstra utsatt for å bli tatt av predatorer som spurvehauk. Vi ser oftest leucisme (delvis eller helt) hos gråspurv og stær, og hos noen finkefugler som bokfink og grønnfink, men alle fugler kan bli «rammet», vi kjenner til tilfeller hos blant annet svartglente og islom.

Fugler kan også bli melanistiske; melanisme er økt konsentrasjon av sorte eller mørke pigmenter, forklarer han.

-Slike avvik i naturen gir ofte morsomme utfall, og noen ganger kan det være vanskelig å fastslå art. Linerler er normalt ganske greit å skille ut på grunn av den lange stjerten, adferd og proposjoner.