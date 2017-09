Bålbrenner fikk advarsel fra politiet

Det var like før klokken 14.00 lørdag at operasjonssentralen til politiet ble kontaktet angående et bål i Hasselvika i Rissa kommune.

Advarsel

- Ifølge melder var det svært mye svart røyk i området. Dette var åpenbart sjenerende for vedkommende som ringte inn, forteller operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet dro til stedet og bålet ble slukket.

- I Norge er det bålforbud fra april til september. Bålbrenneren fikk en muntlig advarsel, opplyser Metlid.

- Strenge regler

Operasjonslederen påpeker at det er brannfaren som er hovedårsaken til bålforbudet i Norge.

- Selv om folk i alle år har brent bål, så er det strenge regler som regulerer dette. Røyken kan også være sjenerende alt ettersom hva som brennes, sier Metlid.