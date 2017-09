Sjåfør ringte politiet og fortalte om grønne lys

Politiet ble kontaktet om hendelsen klokken 23.27 fredag kveld.

- Det skal ha vært to grønne lys som lyste på bilen. Dette kan ha vært en laser, forteller operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Rykket ikke

Politiet hadde ikke ressurser til å prioritere saken.

- Vi fikk heller ingen andre meldinger om laserlys i det området, opplyser Aaslund.

Blendet piloter

Operasjonslederen beskriver det ikke som et stort problem at folk blir blendet av laserlys, men han sier at politiet av og til får meldinger om dette.

- Det hender seg, men det er ikke mye. Vi har jo hatt episoder der piloter har blitt blendet rundt Værnes. Vi har vært hjemme til familier der foreldrene ikke har vært helt klar over rekkevidden til duppedingsen barnet fikk i syden, forteller Aaslund.