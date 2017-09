Lykke på skolebenken

Trondheimspolitikeren kom i følge med sine partikolleger Vidar Daltveit og Nina Edvardsen fra Åfjord Kristelig Folkeparti. Lykke sitter nå som byråd i Trondheim Kommune, men han er godt kjent på Fosen fra tida som fylkespolitiker.

To linjer

Delegasjonen ble tatt imot av rektor Lise Henriksen og to av hennes faglærere. Lars Ole Hosen og Daniel Sørvold har begge fartstid fra anleggsbransjen. Nå er de begge med på å utvikle fagmiljøet videre.

Vidar Daltveit har et særdeles nært forhold til anleggslinja, fordi han i si tid var med på å dra i gang den modellen skolen drives etter. Han er en av dem som er glad for den anleggslinja han tok initiativ til da han var varaordfører ennå lever i beste velgående og til og med har voskt i omfang. Linja har fått en ekstra klasse.

Nye maskiner

Det var under daværende undervisningsminister Jon Lilletun idéen om å samarbeide med lokale entreprenører ble unnfanget. Vidar Daltveit og hans parti felle, Rolf Sneve, tok personlig kontakt med makta i Oslo for å få opprettet linja med Lilletuns velsignelse.

Det unike med Åfjord er at de leier nytt og moderne utstyr fra lokale entreprenører.

– Entreprenørene klaget over at de nyutdannede maskinførerne ikke kunne bruke moderne utstyr. For skolen er det for dyrt til en hver tid å kjøpe nytt. Med en leieavtale får elevene tilgang på det siste utstyret, sier Daltveit. Linja har etter hvert blitt veldig populær, med ansøkning fra hele Midt-Norge.

– Vi har flere som kommer fra Nord-Trøndelag, sier Hosen.