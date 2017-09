- Dette er ikke en «barnesangkonsert», altså!

Til Vallersund Gård har de blant annet invitert musikeren Eldbjørg Raknes.

Improvisasjon

Eldbjørg Raknes har jobbet med konserter for barn som del av sitt arbeid i hele sin karriere. «Stemmens muligheter - og ørene - er i bruk og utvikling fra vi mennesker ser dagens lys.

- For meg er det dypt fascinerende og inspirerende å oppleve bittesmå barns åpenhet for lyd og musikk. Jeg improviserer. Det blir ordløse, stemmebaserte lydlandskap - og det som kommer ut av kommunikasjonen der og da i nuet, sier Raknes.

Som i all sin musikk henter hun også her inspirasjon i ulike sjangre - og hjørner av verden og universet. Hun har gjort solo-konserter siden 2004 og gitt ut tre soloalbum.

Førstemann til mølla

- Babyene inviteres til å være med og lage lyd - så hvem vet hvor stort kor eller orkester vi får denne dagen, sier Maria Norseth Garli.

Konserten er åpen for babyer (0-12 mnd) med følge. Her er det førstemann til mølla, da det er plass til kun 25 babyer, forklarer Garli. Ellers kan nevnes tegneverksted, hvor deltagerne får en kort introduksjon i grafiske partitur (noter). Partiturene som lages spilles senere på dagen, av Matilda Rolfsson, Kim Aksnes og Maria Norseth Garli. Dagen avsluttes med en familiekonsert med Familiebandet. Arrangementet er gratis og åpent for alle.