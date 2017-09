1400 soldater på Heimevernsøvelse

− Øvelser, kurs og trening pågår kontinuerlig i Heimevernet. Dette er viktig for å opprettholde beredskapen og evnen til å beskytte befolkning og kritisk infrastruktur, sier sjefen for Trøndelag heimevernsdistrikt 12, oberst Håkon Warø, i en pressemelding.

Bjugn og Ørland kommuner vil ha økt militær trafikk fra 2. til og med 7. september når Heimevernet har øvelse i området. Øvingsaktiviteten vil også foregå i Trondheim, Stjørdal, Røros, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu, Meldal og Oppdal.

- Tipper dere er godt vant

Presse- og informasjonsoffiser i HV-12, Rune Sævik, forteller at befal begynner øvingsaktiviteten på Ørlandet i helga, men at øvelsen sannsynligvis blir synlig for fosninger flest utover mandagskveld og videre utover i uka.

- Det blir kjøring med noen militære kjøretøy, men jeg tipper dere er godt vant med det i Ørland og Bjugn. På Fosen vil øvelsen sannsynligvis ikke påvirke trafikken mye, sier Sævik til Fosna-Folket.

- Heimevernet har en portefølje med hovedoppdrag som vi trener på. Annethvert år kaller vi inn til en større øvelse og øver på å bli stridsklare, sier presseoffiseren.

Forbereder NATO-øvelse

I tillegg til hovedoppgaven med Trøndelagsøvelsen 17, som ledd i å opprettholde mobiliseringsevnen og ferdighetsnivået til kvinnene og mennene i Heimevernet, er noen av hensikten med årets øvelse å forberede den store NATO-øvelsen Tridet Juncture.

Trident Juncture skal blant annet gjennomføres i Midt-Norge til neste år.

- Her trener vi i noen av de samme områdene som vi skal ta i bruk i den enda større øvelsen i 2018. sannsynligvis vil onsdag i neste uke være dagen med størst aktivitet, sier Sævik.