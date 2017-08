Landbruksministeren likte det han så i Fosen

Her gjestet han først melkebonde og kjøttfeprodusent Ståle Larsen.

Møtte lokale bønder

Larsen investerer og bygger ut bruket. Til neste uke er han klar med nytt fjøs, samtidig som han legger om fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon og økt satsing på ammekyr.

Deretter sto lunsj med blant annet lokale bønder, og Sør-Trøndelags Bondelag på programmet. Avslutningsvis var det en tur innom sauebonde Gunnar Singsaas som også satser stort på gårdsdrifta.

Vil styre landbruksstøtten

Landbruksminister Jon Georg Dale likte det han fikk oppleve i Åfjord.

LES OGSÅ:

* Landbruket kan kutte klimagasser med 20 prosent

* Utarbeider nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer

- Det er morsomt å møte unge bønder som satser for framtida. Jeg har tro på å styre støtten dit hvor de ulike driftsformene er best egnet. Det vil si mest støtte til kornproduksjon der hvor den er mest effektiv, og tilsvarende der hvor annen produksjon har best forhold. Norge importerer store mengder med storfekjøtt som kunne gitt nye arbeidsplasser i Norge, framholder Dale.

Utfordret av Bondelaget

- Du ble av Bondelaget utfordret på dette med tollbarrierer. Vil ikke økt norsk proteksjonisme øke mulighetene for norsk landbruk?

- Ser vi på blant annet tollen på ost, som er den høyeste Norge kan sette i forhold til våre internasjonale forpliktelser, så har jo ikke den virket. Selv med den økte importen med ti prosent i året. Vi må satse på et enda mer effektivt norsk landbruk, teknologi, nyskaping og produkter som gjør norsk mat enda mer attraktiv. I tillegg må vi huske at norsk landbruk er avhengig av å kunne handle utstyr, teknologi og kraftfôr fra utlandet. Å tro at økte tollbarrierer på mat inn til landet ikke vil påvirke prisene på de norske bønder er avhengig av å handle fra andre land, er å lure seg selv, mener Jon Georg Dale.