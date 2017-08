Fosenfirma ligger godt an

Anbudsåpninga fant sted torsdag klokka 13:00. Til stede fra Statens vegvesen var Martin Engum, Hanne Loise Moe, Olaf Rovik, Martin Midttømme, Lars Erik Sira, Frode Lund Ingstad og Kristian Brødreskift. Fra leverandørene var Tore Crister Løkke og Jon Einar Storsve fra Tore Løkke AS. Sveinung Klipper representerte Bertelsen og Garpestad og Brian Alfaro Aldesa Entreprenør.

Spriket

På den nye fylkesvegen med to bruer og tunneler varierte anbudet mellom 323 231 354 kroner fra AF Lemmikainen NRCRE til Johs. J. Sylten AS sitt anbud på 279 362 658 kroner.

For fylkesveg 14 fra Sumstad til Hellfjord med ny veg og tunnel kom Johs J. Syltern AS og Kruse Smith sitt anbud på 99 815 218 kroner best ut. Flage Maskin med sine 119 797 041 kroner var det høgeste.