Strømbrudd på Fosen

Fosna-Folket får opplyst at en gravemaskin ved et uhell skal ha kuttet en strømkabel i Botngård.

Strømbruddet førte ifølge Fosna-Folkets journalist på stedet til at butikkene i sentrum ble stengt.

Fosna-Folket fikk etter strømbruddet beskjed om at strømmen skulle kobles om slik at deler av Botngård igjen kunne få strømmen tilbake. Like før klokken 20.30 var deler av strømmen tilbake og butikkene var igjen åpne.