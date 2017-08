- Garanterer at det ikke er vegvesenet som har satt opp dette skiltet

Da Fosna-Folket tar kontakt med Statens vegvesen, har de ikke kjennskap til det nye skiltet som er kommet opp:

- Et nytt skilt..?

- Det står spenn BH'en, ta ut løstenner'n, fartshump hele jævla veien..

- Ha ha ha ha! Ja, jeg kan garantere at det ikke er Statens vegvesen som har satt opp dette skiltet, sier pressekontakt Bjørn Langlie i Statens vegvesen region Midt lattermildt da han hører hva som står på skiltet.

Selv om vegvesenet ser at det er et forsøk på humor, er det likevel viktig at folk finner andre arenaer for å gjøre dette på, understreker senioringeniør Mats Ole Kringen.

- Ikke lov

- For det første har vi offentlige skilt som skal regulere trafikken, og spesielt fartsgrense. Det er ikke lov å sette opp denne type skilt, hvis noen roter til 60-sonen kan det i verste fall føre til at noen blir frikjent for å ha kjørt ihjel noen dersom det er for mye bal på skiltet, sier Kringen.

Det unormerte skiltet vil bli fjernet så raskt som mulig, opplyser han.

- Vi sender det til drifta, så får de ta det ned.

Annen arena

- Er dette noe dere ser mye av på Fosen..?

- Nei, det har ikke vært mye av det. Jeg skjønner at det er dårlig vei, men det er folket vi skal beskytte langs veien og det må være en annen arena for dette, sier Kringen.