12 forelegg på 2,5 timer

Det var i tidsrommet 11.00 – 13.30 mandag at UP hadde en fartskontroll i en 60-sone på Stadsbygda. Der ble 12 sjåfører ilagt forenklet forelegg for fartsovertredelser.

Slapp med skrekken

Tre sjåfører kjørte over 80 kilometer i timen. To av dem ble målt til 85 km/t. I 60-sonen ryker førerkortet dersom man kjører 86 km/t eller fortere.

- Må fortsette

Det var like mange menn som kvinner som fikk forelegg mandag.

- Hva tenker du om så mange forelegg på såpass kort tid?

- Jeg tenker at vi bare må fortsette med det vi gjør inntil vi ser en bedring, sier politibetjent Øystein Braseth.

Les mer om UP:

Bilfører stanset – mistanke om narkotika Det er mistanke om at en bilfører kjørte med narkotika i kjøretøyet sist uke.