Mange vil på Stortinget

For de aller fleste av disse 26 er sjansen for at de får en taburett i landets nasjonalforsamling like stor som at sola står opp i vest valgdagen.

Kanskje en representant

Kirsti Leirtrø, Ørland, som står på fjerdeplass på Arbeiderpartiets liste i Sør-Trøndelag er nok den fosningen som har størst grunn til å se som om etter en hybel i Oslo etter valget. Ove Vollan, Rissa, innehar fjerdeplassen på Sør- Trøndelag Høyres liste, og dersom partiet gjør et brakvalg og Linda Hofstad Helleland fortsatt får en plass ved kongens bord, er en vararepresentantplass mulig for Rissa-ordføreren.

To fosninger figurerer på Senterpartiets liste. Jon Husdal, Åfjord, står som nummer 9, og Liv Darell, Rissa, innehar 16. plassen.

Fremskrittspartiet har tre fosninger på lista. Tormod Overland, Rissa, på 3.plass, Bjørnar Dahlberg, Ørland, er nummer 9 og Marthe Småvik, Rissa, står som nummer 10.

Kristelig Folkeparti har Odd Arne Sakseid, Rissa, på plass nummer 7. Tore Dyrendahl, Rissa, bekler den neste øverste plassen på lista til Miljøpartiet De Grønne. Harald Andresen, Rissa, står på 8.plassen på lista til Demokratene.

Helsepartiet

Nykomlingen Helsepartiet har to fosninger på lista til stortingsvalget. Margareth Kvitland, Rissa, står på plass nummer 7 og Aina Iren Lysø, Åfjord er plassert på plassen bak.

Mona Foss og Harald Fagervold fra Rissa er å finne på Pensjonistpartiets liste på henholdsvis plass nummer 4 og 7.

Venstre har to fosninger på stortingsvalglista. Barbro Brønner Eikset, Bjugn, er nummer 5 og Anne Jorid Gullbrekken, Rissa, står som nummer 16 på venstres liste.

Sosialistisk Venstreparti har to fosninger på sin liste. Alex Ramstad Døsvik, Ørland, står på plass nummer 11 og Marthe Rødsjø, Bjugn, er å finne på plass nummer 16.

Lisbet S. Hernes, Ørland, er Kystpartiets andrekandidat i Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag

Sju leksværinger står på valglister i Nord-Trøndelag.

Line Fjeldahl innehar 6. plassen på Venstres liste, og Jon Normann Tviberg er Kristelig Folkepartis kandidat nummer 5.

Kurt Myrabakk står på 7. plass på Fremskrittspartiets liste.