Nå blir det ungdomskafé

Etter at ungdomsklubben har ligget nede en stund startes det nå opp et nytt tilbud, denne gang i form av en ungdomskafé med muligheter til mange aktiviteter. I og med at kafeen skal være i aulaen på Åsly får ungdommene tilgang til både biblioteket, kjøkkenet, Bojersalen, musikkrommene og bandrommene på skolen.

- Jeg har mange tanker rundt dette, men ungdommene skal selv få bestemme og forme hvordan de vil ha det, sier ungdomskonsulent Siri Kristine Størseth.

Moderne møteplass

Ungdomskafeen/klubben er åpen for aldersgruppen 13 til 19 år.

- Dette kan bli en fin møteplass for dem som ikke deltar på ulike former for idrett, men alle er velkommen. Dette kan også være et fint sted for innvandrere for å bedre integreringen, mener ungdomskonsulenten.

Fru Nelik, Marthe Kilen som driver rådhuskantina, skal hjelpe til med kafébiten i første omgang.

- Torsdag blir det tacosalat. Ellers så satser vi på pizza og litt forskjellig. Ungdommene selv må komme med forslag, sier Siri og Marthe.

Elevbedrift

Håpet er at ungdomskafeen skal bli en elevbedrift etter hvert.

- Jeg håper ungdommene ser det som en mulighet. Det er en fin måte å tjene penger til skoletur på, og en elevbedrift gir mye læring, sier Siri, og påpeker at hun er veldig fornøyd med at rektor på skolen er så positiv til tiltaket.

- Jeg tror det blir veldig bra for ungdommene å få et tilbud, sier hun.

Ungdomskafeen skal være åpen fram til klokken ni på kvelden, så ungdommene kan i realiteten gå rett fra skolen og hit uten å dra hjem først.

På ungdommenes premisser

Marthe er utdannet kokk og konditor og gleder seg til å jobbe med ungdommene.

- Jeg synes det er artig. Kanskje kan de være med å lage mat etter hvert. Lære hva maten må koste for at det ikke skal bli tap, og være med og planlegge innkjøp. Det er viktig at ungdommene får forme dette selv. Hva de ønsker å servere og hvordan de vil at kafeen skal være, sier Marthe Kilen.