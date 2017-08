Hvordan reagerer husdyr på jagerfly?

- Det er viktig for oss å vite hvordan støy kan påvirke husdyr. Vi vet ikke nok om hvordan de reagerer på den type støy vi står overfor, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Mandag til fredag vil F-16 fly ved Ørland flystasjon fly etter de framtidige flygemønstrene for jagerfly på Ørlandet.

Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås skal observere hvordan småfe og storfe reagerer på jagerfly. Samtidig gjennomfører Mulitconslut lydmålinger på utvalgte gårder.

Vitenskap

Pedersen forteller at det ble gjennomført husdyrundersøkelser i 2013 og 2014, men at det er behov for oppfølgende undersøkelser på hvordan husdyr reagerer på jagerfly i forbindelse med at Norges nye F-35 kampfly kommer til Ørland flystasjon.

- Dette er vitenskapelige undersøkelser. Det er klart vi ønsker å få ny kunnskap, men Forsvarsbygg skal ikke påvirke resultatene eller utføre deler av undersøkelsene. Det er NMBU som møter gårdbrukerne og gjennomfører arbeidet, sier Pedersen.

Han forteller at det er rundt 12 gårdsbruk som deltar i undersøkelsene i år.

- Vi er veldig glade for at så mange deltar så vi kan få et brukbart bilde av situasjonen, sier eiendomssjefen.

Buer

Tidligere i år forklarte operasjonsansvarlig Marianne Mjelde Knutsen om hvordan Luftforsvaret legger om sine flygemønster for å redusere flystøy på Ørlandet. I et folkemøte om utbyggingen av flystasjonen i juni forteller hun at hensikten med nye flygeprosedyrer er å komme rasket mulig over vannet der fly ikke lager like mye støy.

- I dag er innflygingspunktene for landing Nes kirke i nord, og ytterst på Agdenes i sør. De punktene flytter vi ut i sjøen. Den endringen gjør vi for å skyve støyen mer ut i sjøen og redusere støy for Uthaug og Brekstad, sier hun.

Dermed vil jagerfly i fremtiden, og den kommende uken, fly i et mer bueformet mønster. Det er disse flykorridorene som gir grunnlaget for kartet med støysoner på Ørlandet.

- De nye flygemønstrene er utarbeidet med mange hensyn i tankene. Sikkerhet for flygerne, befolkningen, husdyr og fuglelivet i området. Vi må teste dette ut for å få et godt kunnskapsgrunnlag, sier Pedersen.

Også med F-35

Grunnen til det store arbeidet med støytiltak og innløsning av boliger i forbindelse med flystasjonsutbyggingen er at F-35 jagerfly har et annet lydbilde enn dagens F-16 fly.

- I dag har vi bare F-16 fly ettersom de første F-35 først kommer i november. Ved å fly i de nye flykorridorene med F-16 får vi en indikator på hvordan lyden sprer seg og dyr reagerer. Vi er glade for å komme i gang med de oppfølgende undersøkelsene nå, sier eiendomssjef Pedersen.

- På vårparten skal vi gjennomføre flyginger og undersøkelser med F-35, før vi får endelige resultater fra undersøkelsene mot slutten av 2018. Vi får delrapporter underveis, fortsetter han.

Viktige avklaringer

I løpet av uka vil det bli gjennomført "touch and go" overflyvinger der F-16 flyene går inn for landing, men avbryter landingen for så og fly videre. Det vil også bli fløyet landingsrunder på vestsiden av flystasjonen, og en del avganger vil bli gjort med etterbrenner.

Flygingen vil skje i de normale vinduene med et flyvingsvindu på formiddagen og et tidlig om ettermiddagen.

Pedersen kan fortelle at gårdbrukerne som deltar i undersøkelsene er godt kjent med gjennomføringen av undersøkelsene. Andre som oppholder seg i området får et inntrykk av hvor jagerflyene vil fly i fremtiden.

- Jeg ser frem til å få sett resultatene av arbeidet. Dette er viktige avklaringer får gårder i rød støysone, sier Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase.