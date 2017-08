Glansnummer på rekke og rad

Revylag fra hele Fosen er nemlig invitert til å delta med noen av sine glansnummer på arrangementet i Fritun så her skal det utvilsomt bli anledning til å trimme lattermusklene.

- Variert

- Her blir det sanger, sketsjer, monologer og annen moro i skjønn forening. Nesten som ei vanlig revyforestilling, men med den forskjellen at vi har invitert inn andre humorister fra Fosen for å vise fram litt av hva de driver med, forteller leder i Sørfjord revygruppe, Eli Vangen.

Disse er med:

- de nybakte toillingprisvinnerne fra Mølna Teaterlag

- artigkoret Stranda Mannskor

- Stjørna teaterlag som nettopp har hatt stor suksess med «Fra krakk til klosett» i Råkvåg

- humoristene i Hasselvika Spællstytjlag.

Kulturbygging

Arrangementet er støttet av Indre Fosen kommunes prosjekt for ekstern kulturbygging.

- Vi håper selvfølgelig dette og lignende arrangement vil bidra til nettopp dette, sier Eli Vangen.